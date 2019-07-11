«Ушла под воду!»: Гулькина упала со ступенек на пирсе в Турции

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина гастролирует сейчас в Турции, а в свободное время наслаждается отдыхом на море. Однако на набережной с Гулькиной приключилась беда. Артистка спускалась по лестнице на пирсе и внезапно поскользнулась и скатилась в воду по ступенькам. Коллеги из танцевального ансамбля «Звезда» бросились ей на помощь, пишет Teleprogramma.pro.

teleprogramma.pro

Директор певицы прокомментировал инцидент: «У Натальи — несколько ушибов, синяки, ушиб пальца. Ничего страшного, но зрелище было настораживающим. Когда это случилось, было очень страшно. Одновременно все ринулись ей помогать. Она ушла под воду, потом вынырнула», — сказал Лион Куашев.

teleprogramma.pro