«Самая горячая девушка планеты»: «Австралийская Кардашьян» показала фото в топе

Серферша и блогер, известная в Instagram под ником @Holly-Daze Coffey и завоевавшая славу «австралийской Кардашьян», благодаря своим «аппетитными» формам, продолжает делиться в сети пикантными кадрами. Для того чтобы свести с ума мужскую половину человечества, девушке даже не нужно сниматься в купальнике и откровенной одежде. Изящные изгибы тела модели может подчеркнуть любой наряд.

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На последнем снимке, опубликованном на странице «австралийской Кардашьян» в соцсети, она позирует в коротком облегающем топе розового цвета. Он подчеркивает пышный бюст знаменитости и приковывает к нему внимание.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Фанаты пришли в восторг от «горячего» фото блогера и не стали скупиться на комплименты. Все подписчики сошлись в одном: девушка потрясающе выглядит и, благодаря своей внешности, может соперничать с главными секс-символами всех времен.

«Самая горячая девушка на планете»;

«Эта девушка слишком горит»;

«Они еще выросли!»

«Шикарная грудь!»

«Огонь!» — едва сдерживая эмоции, писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «австралийскую Кардашьян» сравнили с Памелой Андерсон.