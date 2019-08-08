Памела Андерсон 2.0: «Австралийскую Кардашьян» сравнили с секс-символом 90-х

В сети бурно обсуждают новое фото «австралийской Кардашьян», известной в Instagram под ником @Holly-Daze Coffey. Блогерша разместила снимок с пляжа, на котором позирует в соблазнительном белом купальнике с доской для серфинга. Сочные формы, сексуальный темный загар и выгоревшие на солнце волосы блондинки привели фанатов к единому выводу: девушка — просто копия Памелы Андерсон.

Instagram @hollydazecoffeyyy

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«Пэм Андерсон 2.0! Ты обязательно должна сняться в Playboy!»

«Маленькая Андерсон. Вы прекрасная молодая леди!»

«Это Памела Андерсон?!» — написали фолловеры.

Австралийская серферша никак не отреагировала на сообщения поклонников о ее невероятном сходстве с секс-символом 90-х, снимавшемся в «Спасателях Малибу». Зато благодарно «прокомментировала» множество комплиментов в свой адрес кучей радующихся смайликов и сердечек.

«Золотая богиня!»

«Фантастика!»

«Горячая!» — чествовали любимицу подписчики.

Снимок популярной блогерши, имеющей формы Кардашьян и, как выяснилось, внешность Андерсон, за несколько часов набрал более 20 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников.