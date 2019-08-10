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  4. Названы регионы РФ с самым большим числом жителей, страдающих ожирением

Названы регионы РФ с самым большим числом жителей, страдающих ожирением

, 10:48 118

Статистические данные за 2018 год опубликованы Минздравом.

Фото : www.globallookpress.com /West Coast Surfer

Минздрав обнародовал статистические данные за 2018 год по числу россиян страдающих ожирением в России. Согласно опубликованным данным, наибольшее количество россиян, испытывающих серьезные проблемы с лишним весом проживает в Курганской области.

«Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1», — гласит исследование.

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На втором месте Алтайский край — 867,8 человек, третье место своеобразного антирейтинга занимает Ульяновская область — 849,7.

Наименьшее количество людей с лишним весом проживают в Якутии, Приморье и Белгородской области.

В статистическом сборнике также отмечается, что в России диагноз «ожирение» поставлен более чем двум миллионам человек, из них 450 тысяч выявили в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли бактерии, помогающие бороться с лишним весом.

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