Названы регионы РФ с самым большим числом жителей, страдающих ожирением

Минздрав обнародовал статистические данные за 2018 год по числу россиян страдающих ожирением в России. Согласно опубликованным данным, наибольшее количество россиян, испытывающих серьезные проблемы с лишним весом проживает в Курганской области.
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На втором месте Алтайский край — 867,8 человек, третье место своеобразного антирейтинга занимает Ульяновская область — 849,7.
Наименьшее количество людей с лишним весом проживают в Якутии, Приморье и Белгородской области.
В статистическом сборнике также отмечается, что в России диагноз «ожирение» поставлен более чем двум миллионам человек, из них 450 тысяч выявили в 2018 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли бактерии, помогающие бороться с лишним весом.