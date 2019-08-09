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Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм — фото

, 13:23 Фото 36

По словам 22-летней Данаи, избавиться от лишних килограммов ей очень сильно помогла супруга отца — певица Валерия.

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Фото, видео : Instagram @danaya_prigozhina

Дочь одного из ведущих российских музыкальных продюсеров Иосифа Пригожина — 22-летняя Даная — похудела на 21 килограмм за восемь месяцев, передает StarHit. По информации издания, помогала ей в этом нелегком деле певица Валерия.

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Артистка выстроила для девушки специальную систему питания, в основе которой лежат частые употребления пищи небольшими порциями. При этом останавливаться на достигнутом Даная не собирается. В ее планах избавиться еще от 30-40 килограммов. Дополнительным мотиватором для дочери Пригожина является недавно появившийся молодой человек, который во всем ее поддерживает.

По информации издания, в конце прошлого года вес девушки составлял 112 килограммов при росте 165 сантиметров. Такое положение дел ее не устраивало, поэтому Даная решила действовать.

Instagram @danaya_prigozhina

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Валерии не стесняется складок на животе.

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