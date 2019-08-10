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  4. Организаторы акции в Москве предупредили о готовящихся провокациях

Организаторы акции в Москве предупредили о готовящихся провокациях

, 14:51 83

Соответствующее заявление от организаторов согласованного мероприятия поступила в столичную полицию.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Организаторы согласованного митинга в центре Москвы написали заявление в адрес правоохранителей столицы с информацией о готовящихся провокациях. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

В частности, в заявлении организаторы обвиняют в нарушениях незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь.

Между тем пресс-служба ГУ МВД по Москве распространила сообщение, что в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный столичной администрацией митинг. Акция будет проходить с 14.00 до 16 часов. В настоящее время на отведенной для митинга территории находится около семи тысяч человек. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.

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