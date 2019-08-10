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  4. В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве задержали Любовь Соболь

, 14:19 148

О своем задержании незарегистрированный кандидат в Мосгордуму сообщила в Twitter.

Фото : ТАСС/Фадеичев Сергей

Незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь задержали в Москве.

О своем задержании юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией написала в собственном микроблоге Twitter. Оппозиционерка заявила, что не сможет участвовать в согласованном митинге, который сегодня проходит на проспекте Сахарова.

Акция организована в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в московскую Думу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Соболь оштрафована столичным судом на 300 тысяч рублей. Активистка принимала участие в незаконных митингах после того как была не допущена к выборам из-за доказанных нарушений при сборе пользователей потенциальных избирателей.

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