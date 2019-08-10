В Москве задержали Любовь Соболь

Незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь задержали в Москве.

О своем задержании юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией написала в собственном микроблоге Twitter. Оппозиционерка заявила, что не сможет участвовать в согласованном митинге, который сегодня проходит на проспекте Сахарова.

Акция организована в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в московскую Думу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Соболь оштрафована столичным судом на 300 тысяч рублей. Активистка принимала участие в незаконных митингах после того как была не допущена к выборам из-за доказанных нарушений при сборе пользователей потенциальных избирателей.