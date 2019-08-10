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  4. Яна Рудковская на отдыхе обзавелась русалочьим хвостом — фото

Яна Рудковская на отдыхе обзавелась русалочьим хвостом — фото

, 16:12 Фото 159

Продюсер вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей проводит время на Сардинии.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская продолжает отдыхать с семьей — мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей — на Сардинии и регулярно делится в своем Instagram снимками в различных пляжных нарядах и брендовых купальниках. Но в утром в субботу, 10 августа, она удивила своих подписчиков — на новом фото она сидит в воде с русалочьим хвостом вместо ног.

«Русалка в душе… А кто-нибудь плавал в таком хвостике? Оказалось, быстрее чем в ластах, но долго надо приспосабливаться», — подписала снимок Рудковская.

Instagram @rudkovskayaofficial

Поклонники нашли перевоплощение занятным и очень заинтересовались новым модным способом плавания.

«Нечеловеческая красота»;

«А в нем еще и плавать можно? Супер!»

«Круто! Как же я хочу такой хвост!»

«Треба ракурс сзади»;

«Очень симпатичное плаванье, а принца видели?»

«До моря в нем нужно ползти по-пластунски?», — интересуются фанаты.

Однако некоторым показалось, что Рудковская уже совершенно не знает, чем себя занять.

«Да… Видно делать совсем нечего»;

«Уже не знает, что напялить!»

«Осетрина не первой свежести», — пишут злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Плющенко, путешествуя по Италии, сильно обгорел на солнце, чем очень обеспокоил своих поклонников.

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