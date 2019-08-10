Опубликован рейтинг самых доступных в России автомобилей

Аналитическое агентство «Автостат», изучив статистику продаж на российском автомобильном рынке за семь месяцев 2019 года, составило рейтинг самых доступных легковых машин.

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Список возглавил лидер отечественного авторынка LADA Granta — она же стала и самой дешевой. С начала года было куплено 74,6 тысячи этих автомобилей по средней цене 524 тысячи рублей. На второй строчке — «японец российского происхождения» седан Datsun on-DO, его средняя стоимость 562 тысяч рублей, а объем продаж — 10,9 тысячи штук. На третьем месте внедорожник LADA 4×4 по средней цене 564 тысяч рублей, эти автомобили приобрели — 17,6 тысячи автомобилистов.

В пятерку самых доступных вошли также хэтчбек Datsun mi-DO, который стоит в среднем 618 тысяч рублей (продано — 1,7 тысячи штук) и хэтчбек Renault Sandero за 691 тысяч рублей (17 тысяч штук).

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