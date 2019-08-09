Эксперты выяснили, за сколько секунд угоняются авто с бесключевым доступом

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Эксперты решили выяснить, сколько времени уйдет у угонщиков, чтобы взломать автомобили с бесключевым доступом и уехать на них. Результат удручающий: оказалось, что для этого не потребуется даже 60 секунд. Как пишет «Российская газета», тесты показали, что на родстере Audi TT RS и кроссовере DS3 Crossback опытный угонщик уедет через 10 секунд, половину этого времени потратив на взлом.

Чтобы взломать Land Rover Discovery Sport, потребовалось 10 секунд, но уехать удалось через 20.

Mercedes-Benz A-Class был взломан за 30 секунд, а BMW X3 и Ford Fiesta — за 40. Уехать на всех трех автомобилях тоже удалось через 20 минут.

Из семи протестированных автомобилей не удалось угнать лишь Land Rover Discovery, но открыть получилось за 20 секунд.

Для сравнения, над машинами с обычным ключом автоворам приходится потрудиться около двух с половиной минут. Из всего вышеизложенного напрашивается вывод: самым надежным средством от угона по-прежнему является механический замок.

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