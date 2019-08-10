В Москве задержали начальника штаба незарегистрированного кандидата Жданова

В Москве завершился митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов на выборов в Мосгордуму. Согласованное мероприятие проходило на проспекте Академика Сахарова. Уже после окончания акции был задержан начальник предвыборного штаба директора ФБК Ивана Жданова.

Как сообщает РЕН ТВ, во время согласованной акции руководитель предвыборной команды незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский со сцены призвал всех присутствующих к провокационным действиям после митинга.

По данным пресс-службы ГУВД столицы на митинге-концерте присутствовали около 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка зарегистрировано не было. В настоящее время участники акции расходятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы согласованной акции написали заявление в полицию Москвы о готовящихся провокациях.