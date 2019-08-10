«Росатом» раскрыл подробности взрыва на полигоне под Северодвинском

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели пяти специалистов госкомпании на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало стечение факторов, которые нередко имеют место быть при тестировании новых технологий.
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Как пишет ТАСС, испытания ракеты проходили на морской платформе, в ходе которых произошло возгорание топлива с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Когда надежды найти их живыми не осталось, было объявлено о гибели пяти специалистов.
В «Росатоме» отметили, что семьям погибших и пострадавших будет оказываться финансовая помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.