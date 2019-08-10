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  4. «Росатом» раскрыл подробности взрыва на полигоне под Северодвинском

«Росатом» раскрыл подробности взрыва на полигоне под Северодвинском

, 18:13 31

В результате ЧП погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Фото : ТАСС/Халманова Ольга

В «Росатоме» заявили, что причиной взрыва и гибели пяти специалистов госкомпании на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области стало стечение факторов, которые нередко имеют место быть при тестировании новых технологий.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации „Росатом“. Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что «трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».

Как пишет ТАСС, испытания ракеты проходили на морской платформе, в ходе которых произошло возгорание топлива с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Когда надежды найти их живыми не осталось, было объявлено о гибели пяти специалистов.

В «Росатоме» отметили, что семьям погибших и пострадавших будет оказываться финансовая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

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