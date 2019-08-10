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  4. Путин приехал на шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле с коляской — видео

Путин приехал на шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле с коляской — видео

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Президент РФ назвал мотоциклистов «крутыми ребятами», а они подарили ему меховую шапку.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил в субботу, 10 августа, байкерский клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Глава государства прибыл на площадку в сопровождении лидера клуба Александра «Хирурга» Залдостанова на мотоцикле «Урал» с коляской.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад, — сказал президент, приветствуя собравшихся со сцены. — Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго».

Путин отметил, что байкеры выбрали для проведения своего шоу хорошее место.

«Хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине. У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека, связанная с нашей замечательной героической историей», — сказал он.

Глава российского государства добавил, что ему очень приятно, что «такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России».

Байкеры в свою очередь подарили президенту головной убор, свойственный их экипировке — это шапка черного цвета с символикой клуба и меховой оторочкой, пишет «Экономика сегодня».

Ранее «Хирург» в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о сюрпризах для гостей байк-шоу — 2019.

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