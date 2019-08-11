Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Согласно обнародованным данным, совокупное состояние 25 фамилий оценивается в 1,4 триллиона долларов.

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Список возглавляет семья Уолтонов — владельцев крупнейшей сети супермаркетов Walmart. Их состояния оценивается агентством в 190,5 миллиардов долларов.

На второй строчке располагается семья Марс, известная подконтрольной ей фабрикой шоколадных батончиков. В их активе 126,5 миллиарда долларов.

Замыкают тройку лидеров братья Чарльз и Дэвид Кохи, управляющие нефтехимической корпорацией Koch Industries. Их состояние оценивается в 124,5 миллиарда долларов.

Остальные позиции рейтинга делят между собой семьи из Канады, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Индонезии, Гонконга, Таиланда и Италии.

Стоит отметить, что в этом ежегодном рейтинге нет ни одной российской фамилии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что богатейшие люди мира потеряли 117 миллиардов долларов из-за споров США с Китаем.