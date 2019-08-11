Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор продали за полмиллиона долларов

Изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор ушел с аукциона за 520 тысяч долларов в США. Автомобиль культовой актрисы был подарком от ее четвертого супруга, пишет dailysabah.com.

Кто приобрел машину, осталось неизвестным. Таинственный покупатель решил остаться инкогнито.

Кстати, цвет автомобиля Элизабет подбирала в один тон к своему свадебному платью.

Dailysabah.com

Это не первый аукцион, на котором выставляют на продажу вещи Тейлор. Актриса перед смертью составила завещание, в котором указала, что передает все ценности после своей кончины аукционному дому Christie’s. С молотка уже ушли ее драгоценности, в том числе бриллиантовые колье и феноменальные наряды.

Элизабет Тейлор известна не только ролями в фильмах, но и своенравным характером. У артистки было восемь мужей, причем за Ричарда Бертона она выходила замуж дважды.

Актриса была удостоена премии «Оскар» и других знаковых наград.

Она умерла 23 марта 2011 года в возрасте 79 лет в Лос-Анджелесе.

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