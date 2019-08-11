«Работа на мусорную корзину»: В Госдуме высказались о протесте МИД Украины

Дипломатические протесты Киева по поводу поездок президента России Владимира Путина в Крым есть не что иное, как работа «на мусорную корзину». Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
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Депутат усомнился, насколько сами украинские дипломаты верят в заявления, которые они готовят.
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Ранее сегодня в украинском МИДе назвали поездку российского президента в Крым грубым нарушением территориальной целостности Незалежной и выразили решительный протест.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 августа, поздравил байкерский клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Позднее российский лидер посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».