«Работа на мусорную корзину»: В Госдуме высказались о протесте МИД Украины

Дипломатические протесты Киева по поводу поездок президента России Владимира Путина в Крым есть не что иное, как работа «на мусорную корзину». Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

« Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИДа, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб », — передает его слова РИА Новости.

Депутат усомнился, насколько сами украинские дипломаты верят в заявления, которые они готовят.

« Это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой », — заключил Бальбек.

Ранее сегодня в украинском МИДе назвали поездку российского президента в Крым грубым нарушением территориальной целостности Незалежной и выразили решительный протест.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 августа, поздравил байкерский клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Позднее российский лидер посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».