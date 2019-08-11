Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило решительный протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.
Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной возмутились тем, что глава российского государства в очередной раз появился на «временно оккупированной территории Украины», не спросив об этом разрешения у официального Киева.
Кроме того, дипломаты Незалежной назвали поездку Путина
Президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 августа, поздравил байкерский клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Позднее российский лидер посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».