Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило решительный протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной возмутились тем, что глава российского государства в очередной раз появился на «временно оккупированной территории Украины», не спросив об этом разрешения у официального Киева.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие „визиты“ как „обычные“ внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, дипломаты Незалежной назвали поездку Путина «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета», а также территориальной целостности Украины.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 августа, поздравил байкерский клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Позднее российский лидер посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».