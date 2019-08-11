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Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым

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В украинском МИДе назвали поездку российского президента в Крым грубым нарушением территориальной целостности Незалежной.

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Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 109

Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило решительный протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной возмутились тем, что глава российского государства в очередной раз появился на «временно оккупированной территории Украины», не спросив об этом разрешения у официального Киева.

«Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие „визиты“ как „обычные“ внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, дипломаты Незалежной назвали поездку Путина «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета», а также территориальной целостности Украины.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 10 августа, поздравил байкерский клуб «Ночные волки» с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Позднее российский лидер посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя, поставленный на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический».

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