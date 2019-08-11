«Большое событие!»: Александр Овечкин и его жена крестили сына

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская — чуть меньше года назад родила сына. Пара назвала мальчика Сергеем. Накануне молодая мама разместила в Instagram пост, в котором рассказала фолловерам о том, что 11 августа малыша крестили. Церковный обряд прошел в Даниловом монастыре в Москве.

«Бузова бессмертна»: Петербургский музыкант нашел двойника певицы — фото

«Сегодня очень важный день для нашей семьи! Покрестили нашего мальчика. Будет много фотографий», — подписала публикацию жена Александра Овечкина.

Instagram @nastyashubskaya