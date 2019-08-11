«Большое событие!»: Александр Овечкин и его жена крестили сына

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская — чуть меньше года назад родила сына. Пара назвала мальчика Сергеем. Накануне молодая мама разместила в Instagram пост, в котором рассказала фолловерам о том, что 11 августа малыша крестили. Церковный обряд прошел в Даниловом монастыре в Москве.
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Поклонники Анастасии Шубской обрадовались замечательной новости и поспешили поздравить супружескую пару с таким знаменательным событием. Фанаты пожелали сыну Александра Овечкина множество благ.
«От всей души поздравляю! Пусть Ангел Хранитель пронесет его над всеми жизненными препятствиями!»
«Пусть ваш сынок будет здоров и счастлив!»
«Большое событие, поздравляю!» — написали юзеры.
Однако некоторые подписчики Анастасии Шубской скептически отнеслись к ее намерению выставлять снимки с церковного таинства на всеобщее обозрение.
«Фотографии с крещения вообще не должен никто видеть, только очень родные люди! Батюшка должен вас был предупредить и объяснить, почему!» — утверждает один из пользователей соцсети.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруга Овечкина оказалась под капельницей.