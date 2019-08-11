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  4. «Большое событие!»: Александр Овечкин и его жена крестили сына

«Большое событие!»: Александр Овечкин и его жена крестили сына

, 22:44 Фото 52

Церковное таинство состоялось в одном из московских монастырей.

Фото : Instagram @nastyashubskaya

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина — Анастасия Шубская — чуть меньше года назад родила сына. Пара назвала мальчика Сергеем. Накануне молодая мама разместила в Instagram пост, в котором рассказала фолловерам о том, что 11 августа малыша крестили. Церковный обряд прошел в Даниловом монастыре в Москве.

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«Сегодня очень важный день для нашей семьи! Покрестили нашего мальчика. Будет много фотографий», — подписала публикацию жена Александра Овечкина.

Instagram @nastyashubskaya

Поклонники Анастасии Шубской обрадовались замечательной новости и поспешили поздравить супружескую пару с таким знаменательным событием. Фанаты пожелали сыну Александра Овечкина множество благ.

«От всей души поздравляю! Пусть Ангел Хранитель пронесет его над всеми жизненными препятствиями!»

«Пусть ваш сынок будет здоров и счастлив!»

«Большое событие, поздравляю!» — написали юзеры.

Однако некоторые подписчики Анастасии Шубской скептически отнеслись к ее намерению выставлять снимки с церковного таинства на всеобщее обозрение.

«Фотографии с крещения вообще не должен никто видеть, только очень родные люди! Батюшка должен вас был предупредить и объяснить, почему!» — утверждает один из пользователей соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруга Овечкина оказалась под капельницей.

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