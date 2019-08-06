Супруга Овечкина оказалась под капельницей

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сейчас находится в больнице, где ей поставили капельницу. Женщина была вынуждена обратиться к медикам из-за проблем с почками. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

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Жена спортсмена выложила видео из палаты клиники, в котором призналась, что, несмотря на проблемы со здоровьем, ей все-таки удалось попасть на концерт Дженнифер Лопес в Москве в воскресенье, 4 июля. После мероприятия она вернулась в медицинское учреждение, чтобы продолжить курс лечения.

« Вырвалась на концерт и обратно — долечивать почки », — цитирует Шубскую ФАН.

Instagram @nastyashubskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты пришли в восторг от фото Овечкина с голым торсом и Шубской в бикини.