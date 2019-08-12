«Меня влечет к женщинам!»: Почему Майли Сайрус рассталась с мужем?

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус заявила о разрыве с супругом — актером Лиамом Хемсвортом — в августе 2019 года. Она уже перестала носить обручальное кольцо и проводит отпуск в компании давней подруги Кейтлин Картер в Италии. Недавно скандальная поп-дива заявила о том, что ей не подходят традиционные отношения, а накануне папарацци «застукали» ее целующейся с девушкой.
«Ну ты Рембо!»: Денис Клявер восхитил фанатов, подняв на руки обоих сыновей — фото
Американская певица заявила, что обычная традиционная семья ей абсолютно не подходит. Звезда не стала углубляться в подробности личной жизни, однако отметила — она у нее «сложная, современная и новая». Знаменитость опасается, что общественность ее просто не поймет. Об этом сообщает Газета.ru.
Кейтлин Картер — девушка, с которой Майли Сайрус публично поцеловалась — также недавно рассталась с молодым человеком. Возможно, новая «пассия» певицы и стала реальной причиной расставания поп-дивы с супругом Лиамом Хемсвортом.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Майли Сайрус в бикини эротично станцевала на отдыхе.