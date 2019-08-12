«Меня влечет к женщинам!»: Почему Майли Сайрус рассталась с мужем?

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус заявила о разрыве с супругом — актером Лиамом Хемсвортом — в августе 2019 года. Она уже перестала носить обручальное кольцо и проводит отпуск в компании давней подруги Кейтлин Картер в Италии. Недавно скандальная поп-дива заявила о том, что ей не подходят традиционные отношения, а накануне папарацци «застукали» ее целующейся с девушкой.

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«Они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности. Они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах» , — сообщили представители Майли Сайрус о ее разрыве с Лиамом Хемсвортом.

Американская певица заявила, что обычная традиционная семья ей абсолютно не подходит. Звезда не стала углубляться в подробности личной жизни, однако отметила — она у нее «сложная, современная и новая». Знаменитость опасается, что общественность ее просто не поймет. Об этом сообщает Газета.ru.

«Люди что, правда думают, что я буду дома готовить обед в чертовом фартуке? Я нахожусь в гетеросексуальных отношениях, но меня по-прежнему очень влечет к женщинам », — утверждала Майли Сайрус будучи еще в отношениях с актером.

Кейтлин Картер — девушка, с которой Майли Сайрус публично поцеловалась — также недавно рассталась с молодым человеком. Возможно, новая «пассия» певицы и стала реальной причиной расставания поп-дивы с супругом Лиамом Хемсвортом.