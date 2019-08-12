Зрители обнаружили киноляп в фильме «Однажды в Голливуде»

Фанаты обнаружили серьезный ляп в новой картине Квентина Тарантино.

Пока «Однажды в Голливуде» с успехом идет в кинотеатрах, внимательные зрители изучают фильм на соответствие эпохе. И вот — часы героя, которого играет Брэд Питт, оказались анахронизмом. Модель, которую носит персонаж, была выпущена только в семидесятых. Тогда как действие ленты происходит в 1969-м году.

Впрочем, поклонники Тарантино утверждают, что киноляп картину не испортил, и «Однажды в Голливуде» все равно соответствует духу эпохи. Но теперь зрители пристально всматриваются в картину в надежде найти еще какое-нибудь несоответствие.

К слову, поклонники с самого начала пристально разбирают образ любимчика Брэда Питта. Как сообщал ранее 5-tv.ru, в свои 55 лет голливудский актер в прекрасной физической форме, и, появившись на экране с голым торсом, вызвал у фанатов бурю эмоций.