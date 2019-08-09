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Поклонники Брэда Питта обсуждают его голый торс

, 11:55 Фото 15

Актер появился в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» в хорошей физической форме, что вызвало у фанатов бурю эмоций.

Фото : Instagram @bradpittoficial

Российские поклонники американского актера Брэда Питта вот уже вторые сутки после премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с участием артиста обсуждают его физическую форму.

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Фанатов впечатлил момент, где согласно сценарию, герою Питта нужно было оголить торс. По их мнению, после развода с Анджелиной Джоли звездный актер всерьез взялся за себя и теперь, судя по уже видимым результатам, является постоянным посетителем спортзала.

Эти предположения подтверждают и американские издания. Например, в Harpers Bazaar недавно появилась информация о том, что Брэд Питт сейчас совсем не пьет и каждый день занимается спортом. Более того, его перестали видеть на собраниях анонимных алкоголиков. То есть ситуация значительно улучшилась.

Кадр из кинофильма «Однажды в Голливуде»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мужчине из Оксфорда, которого постоянно путают с американской звездой.

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