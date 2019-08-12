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  4. Трое сотрудников белгородского УФСИН погибли в ДТП в Тульской области — фото

Трое сотрудников белгородского УФСИН погибли в ДТП в Тульской области — фото

, 15:11 Фото 99

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» пять человек пострадали.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Трое сотрудников белгородского Управления ФСИН погибли в ДТП на 82-м километре трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Авария произошла около полудня в понедельник, 12 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель Lada Largus ехал со стороны Москвы и собирался повернуть на Тулу на зеленый сигнал светофора. В этот момент в отечественную легковушку на большой скорости врезалась Mazda CX-5. От сильного удара двоих сотрудников ФСИН выбросило из Lada на проезжую часть. Под «замес» попали еще два автомобиля — Mercedes и Skoda.

В результате аварии пострадали пять человек, в том числе беременная женщина. Полиция выясняет все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места смертельного ДТП в Подмосковье, где погибли пять человек.

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