Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье, где погибли пять человек

Крупная авария в Подмосковье унесла жизни пятерых человек, среди них двое детей. Еще восемь госпитализированы. Поздно вечером в воскресенье, 11 августа, на Рижском шоссе столкнулись фура, внедорожник Toyota и микроавтобус. Удар был такой силы, что от кроссовера осталась только груда железа.

По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего внедорожник выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.

5-tv.ru публикует список погибших в аварии.

Юрий М., 1978 года рождения;

Ольга Е., 1985 года рождения;

Константин Н., 2012 года рождения;

Максим М., 2017 года рождения;

Личность пятой жертвы устанавливается.

По словам водителя микроавтобуса, попавшего в страшное ДТП на Рижском шоссе, внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил лоб в лоб его автобус.

«В джип ударила фура, а джип уже отскочил. Он мне в лоб въехал, и потом меня отбросило в кювет», — рассказал мужчина.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидер группы «Бахыт-компот» попал в аварию.