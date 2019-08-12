Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье, где погибли пять человек

Крупная авария в Подмосковье унесла жизни пятерых человек, среди них двое детей. Еще восемь госпитализированы. Поздно вечером в воскресенье, 11 августа, на Рижском шоссе столкнулись фура, внедорожник Toyota и микроавтобус. Удар был такой силы, что от кроссовера осталась только груда железа.
По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего внедорожник выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом.
5-tv.ru публикует список погибших в аварии.
Юрий М., 1978 года рождения;
Ольга Е., 1985 года рождения;
Константин Н., 2012 года рождения;
Максим М., 2017 года рождения;
Личность пятой жертвы устанавливается.
По словам водителя микроавтобуса, попавшего в страшное ДТП на Рижском шоссе, внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил лоб в лоб его автобус.
Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лидер группы «Бахыт-компот» попал в аварию.