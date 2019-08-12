33-летний автор хита «Moto Moto» разбился на мотоцикле

Анж Дидье Хуон, выступавший под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, погиб в автокатастрофе. В ночь на понедельник, 12 августа, исполнитель попал в аварию, которая для него обернулась трагедией. В городе Абиджан западноафриканской страны Кот-д’Ивуар DJ Arafat врезался на мотоцикле в автомобиль.

Артист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию, где музыкант впоследствии скончался. На момент смерти ему было 33 года.

DJ Arafat — один из самых известных африканских исполнителей во франкоговорящих странах. Популярность звезде принес клип на песню Moto Moto, который за сутки набрал более миллиона просмотров на Youtube.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор музыки к трекам рэпера Face умер от передозировки наркотиков.