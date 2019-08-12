«Первая пятилетка»: Аксенов рассказал Путину о достижениях Крымского полуострова

Крым за пять лет сделал рывок вперед. О реализации крупных инфраструктурных проектов президенту доложил глава республики Сергей Аксенов.

С начала года по Крымскому мосту проехали уже два с половиной миллиона автомобилей. Говорили и о строительстве трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.

«Как Вы оцениваете работу по дороге „Таврида“?» — спросил президент.

«Готовность трассы „Таврида“ сегодня составляет 74 процента. Окончание работ — 2020 год. Рисков в данном случае, нет, мы не видим. Подрядчик двигается в большинстве впереди графика, все работы выполняются в срок», — ответил Аксенов.

Бюджет Крыма за пять лет увеличился втрое. 60 процентов средств идут на социальные проекты. В том числе — на борьбу с бедностью. Нерешенным остается вопрос с нехваткой узких специалистов в здавоохранении. Совместно с Минздравом разрабатывается программа по привлечению в регион врачей.

О дефиците кадров президенту говорил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Специалисты готовы приехать на работу, но — им негде жить. Улучшить жилищные условия необходимо и коренным севастопольцам. Многие семьи до сих пор проживают в общежитиях.

«Я, конечно, считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем», — заявил на встрече Развожаев.

«Во сколько оцениваете, примерно, эту программу?» — спросил Путин.

«Это где-то 270 тысяч квадратных метров. Это порядка 12,2 миллиарда рублей», — пояснил губернатор.

Путин поручил большое внимание уделять социальной сфере, особенно это касается здравоохранения. Зарплаты врачей должны быть достойными. Севастополь, по словам президента, имеет особое значение для страны.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Путин приехал на шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле с коляской.