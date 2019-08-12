Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

Реакция посольства США в Киеве на рабочую поездку президента России Владимира Путина в Крым, которая началась 10 августа, оказалась вполне предсказуемой. Как сообщается на странице посольства США в Twitter, Вашингтон поддерживает Киев и считает происходящее нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Подписчики в основном негативно ответили на это заявление.
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11 августа МИД Украины заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым. В Госдуме подобные ноты назвали «работой на мусорную корзину».
По итогам референдума в Крыму весной 2014 года полуостров воссоединился с Россией. Москва неоднократно на различных уровнях заявляла, что итоги голосования – это волеизъявление его жителей. Однако Украина и ряд западных стран отказываются признавать Крым российским. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.