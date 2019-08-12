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Мощный торнадо в Ленинградской области попал на видео

, 23:47 Видео 538

Вихрь во время сильного ливня над Новоприозерским шоссе заметили автомобилисты вечером в понедельник, 12 августа.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, ТАСС / ZUMAPRESS.com

Тема:
Погода 3954

Поздно вечером в понедельник, 12 августа, десятки автомобилистов, которые ехали по Новоприозерскому шоссе, стали очевидцами необычного для Ленинградской области явления. Над трассой внезапно образовался мощный торнадо, который сопровождался сильным ливнем и грозой. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас пользователи сети активно обсуждают эффектное видео, вспоминая подобные случаи в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Северная столица пережила мощный ливень, который обрушился на город 9 августа.

Тема:
Погода 3954
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