Мощный торнадо в Ленинградской области попал на видео

Поздно вечером в понедельник, 12 августа, десятки автомобилистов, которые ехали по Новоприозерскому шоссе, стали очевидцами необычного для Ленинградской области явления. Над трассой внезапно образовался мощный торнадо, который сопровождался сильным ливнем и грозой. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас пользователи сети активно обсуждают эффектное видео, вспоминая подобные случаи в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Северная столица пережила мощный ливень, который обрушился на город 9 августа.