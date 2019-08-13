Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Раки, сегодня некоторым из вас предстоит столкнуться с сильными игроками на поле жизни. Хорошо это или плохо, зависит исключительно от ваших обстоятельств. Чувствуете ли вы, что видели и слышали в этих отношениях, или вам постоянно приходится откладывать свои нужды? Как долго вы собираетесь жертвовать собой и ради чего, Раки? Будьте осторожны с теми, кого вы впускаете в свое личное пространство.

Надежду и исцеление сулят вам звезды, Близнецы. Ваше тело приспосабливается к новой частоте. Давать себе время и пространство — лучший способ перекалибровки. Некоторые из вас могут страдать от потерянной любви, а некоторые находятся в процессе отпущения кого-либо. Помните, у вас уже есть лучшие люди в вашей жизни. Позвольте себе опереться на них, когда дела идут не самым лучшим образом.

Что если ваша внешняя реальность просто отражает то, как вы себя воспринимаете? Чем звезды советуют вам заняться сегодня: направьте все силы на то, чтобы научиться любить себя. Если вы сомневаетесь или не уверены в себе, загляните внутрь и найдите силы, чтобы стать сильнее и прекратить недолюбливать себя. На помощь могут прийти слова, которые стоит проговаривать: «Я сильный». «Я достоин счастья», «Я заслуживаю любить и быть любимым». Повторяйте эти мантры, когда вы смотрите в зеркало, и вы увидите магию.

Если вы не знаете, куда идете, ни одна дорога не приведет вас к цели. Овны, озвучьте свои намерения! О какой любви вы мечтаете? Позвольте прекрасным чувствам найти вас. Сдвиньте свой фокус с того, что вам не нужно, чтобы изменить ваши вибрации. Ясность — вот ваше волшебное слово на сегодня. Если же у вас уже есть вторая половинка, но в будущем вы не видите себя счастливым с этим человеком, с которым, как вам казалось, вы проведете всю жизнь, это нормально. Не страшно собраться с силами и все изменить.

Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам перевести телефон в режим полета и приготовиться к буре. При этом вам стоит обратить внимание на то, что дела действительно важнее слов. Подумайте, возможно рядом с вами есть кто-то, кто не произносит заветные три слова, но делает вас счастливее. Водолеи, продолжайте расставлять приоритеты и не торопите события. Позвольте себе и своей второй половинке узнать побольше друг о друге. Раки, будьте осторожны с теми, кого вы впускаете в свое личное пространство.

Лев — гороскоп на сегодня, 13 августа

После периода «возможно, будет» и «давайте посмотрим», вы и ваши возлюбленные наконец-то нажали на ускоритель. Движение и прогрессии отображаются на звездной карте. Вещи будут органично переходить на следующий уровень независимо от того, где вы находитесь. Львы, у которых отношения на расстоянии, пришло время сделать шаг навстречу судьбе. Посмотрите, как вы можете приблизиться к своей второй половинке.

Космический совет: шагайте на новый уровень отношений.

Дева — гороскоп на сегодня, 13 августа

Проводя время вместе с любимым, вам не стоит опустошать карманы, Девы. Подумайте о том, чтобы не заказывать еду на дом, а вместо этого приготовьте ее в домашних условиях вместе с любимым. В вашем священном пространстве есть что-то, что позволяет вам быть самой подлинной версией себя. У некоторых из вас могут происходить масштабные изменения в личной жизни, которые могут отражаться во всех сферах. Разговор, который вы давно откладывали, поможет вам написать новую главу в ваших отношениях.

Космический совет: скажите то, о чем давно хотели!

Какой праздник отмечают 13 августа и что нельзя делать в этот день

Весы — гороскоп на сегодня, 13 августа

Держите себя в руках, когда раскрываются ваши секреты. Это не ваша вина, Весы. Не в ваших силах сдерживать это. Преимущество познания правды состоит в том, что она дает вам ясность относительно того, где вы находитесь в жизни. Весы, будьте уверены в том, что вы крепко стоите на ногах, чтобы приливы и отливы не одолели вас. У вас не будет выбора, кроме как быть вашим собственным столпом силы в эти неспокойные времена.

Космический совет: наберитесь мужества.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 13 августа

Три слова: правда, честность и порядочность. Посмотрите, как и где вы уклоняетесь от своей самой подлинной версии себя. Для некоторых сегодня наступит время выведения скелетов из шкафа близких людей. Как вы относитесь к таким секретам, Скорпионы? Означает ли это конец определенных отношений или есть способ решить поступающие проблемы? Возможно отдаление друг от друга — единственный способ разобраться.

Космический совет: смело смотрите правде в глаза!

Стрелец — гороскоп на сегодня, 13 августа

Мудрецы говорят о пяти языках любви: слова подтверждения, акты служения, получение подарков, качественное время и физическое прикосновение. Какой из них ваш, Стрельцы? Что вы делаете для того, чтобы ваш партнер чувствовал себя любимым? Обратите внимание на сигналы, которые вы получаете от него. Это поможет вам лучше расшифровать его чувства. На этой неделе язык прикосновения имеет приоритет над остальными. Попробуйте держать руку своего партнера и мягко смотреть ему в глаза. Еще лучше, если вы положите голову ему на колени, пока он говорит вам о своем дне.

Космический совет: говорите на языке любви.

Козерог — гороскоп на сегодня, 13 августа

Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам перевести телефон в режим полета и приготовиться к буре. При этом вам стоит обратить внимание на то, что дела действительно важнее слов. Подумайте, возможно рядом с вами есть кто-то, кто не произносит заветные три слова, но делает вас счастливее. Практикуйте активное слушание. Поделитесь своими историями или секретами друг с другом. Что если в этом секрет укрепления вашей связи? Одинокие Козероги, оставайтесь открытыми для любви.

Космический совет: обратите внимание на поступки своей второй половинки.

Водолей — гороскоп на сегодня, 13 августа

Сегодняшний день будет опьянять от любви, Водолеи. Продолжайте расставлять приоритеты, и не торопите события. Позвольте себе и своей второй половинке узнать побольше друг о друге. Просто будьте уверены, что вас видят и слышат. Каждые отношения требуют определенной степени компромисса. Но если вы единственный, кто приносит жертву, знайте, что в этом и заключается проблема ваших отношений.

Космический совет: узнайте друг друга на более глубоком уровне.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 13 августа

Вы знаете самый надежный способ открыть врата ада? Просто сдерживайте свои эмоции и не позволяйте своему истинному «я» быть услышанным. Подумайте, что вы точно не хотите сегодня делать, Рыбы! Поверьте, что вы станете счастливее, когда поделитесь тем, что происходит в вашей душе. Если вы чувствуете противоречие относительно будущего определенных отношений, выражайте свои эмоции. Близкие не узнают, как быть с вами, если вы не позволите себе быть честными.

Космический совет: позвольте вашему истинному «я» быть увиденным и услышанным.

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