«Грязные пятки! Известковые попки!»: Пегова показала, как проводит отпуск

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова сейчас отдыхает на Кипре. Она греется под солнечными лучами, купается в море и наслаждается пейзажами невероятной красоты. На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию кадров, которыми проиллюстрировала самые яркие моменты путешествия. Каждый снимок, по мнению подписчиков, так и искрит позитивом и энергией.
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Поклонники прониклись настроением отдыхающей Пеговой и осыпали ее комплиментами. Больше всего восхищения у фанатов вызвала улыбка актрисы — искренняя и естественная.
«Здорово как! Настроение поднимает! Хорошего отдыха!»
«Улыбка красивая, как сама»;
«Так улыбаетесь здорово!»
«Солнце, море и довольные жизнью девчонки!»
«Вы классная! Простая! Искренняя!» — отметили пользователи.
Ранеее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова утолила жажду из колодца в Тупике.