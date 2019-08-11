«Грязные пятки! Известковые попки!»: Пегова показала, как проводит отпуск

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова сейчас отдыхает на Кипре. Она греется под солнечными лучами, купается в море и наслаждается пейзажами невероятной красоты. На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию кадров, которыми проиллюстрировала самые яркие моменты путешествия. Каждый снимок, по мнению подписчиков, так и искрит позитивом и энергией.

« Осторожно! Белые танцы! Грязные пятки! Известковые попки! Довольные морды !», — иронично заметила знаменитость в подписи к публикации.

Instagram @pegovairina

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Поклонники прониклись настроением отдыхающей Пеговой и осыпали ее комплиментами. Больше всего восхищения у фанатов вызвала улыбка актрисы — искренняя и естественная.

«Здорово как! Настроение поднимает! Хорошего отдыха!»

«Улыбка красивая, как сама»;

«Так улыбаетесь здорово!»

«Солнце, море и довольные жизнью девчонки!»

«Вы классная! Простая! Искренняя!» — отметили пользователи.

Ранеее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова утолила жажду из колодца в Тупике.