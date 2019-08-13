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Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом — видео

, 12:07 Видео 36

По данным Минздрава, уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тысяч населения.

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Фото, видео : John Gibbins, Ajun Ally, 007 David Parry, Andrey Ivanov, Serguei Fomine, Dmitry Chasovitin / www.globallookpress.com

RT опубликовал рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом, основанный на данных, которые предоставил Минздрав.

Список возглавляет Чукотский автономный округ, в котором по состоянию на конец 2018 года количество заболевших составило 3546,2 на 100 тысяч населения. Вторую позицию занимает Магаданская область, где зафиксировано 2068,8 случаев. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 1863.

Самый низкий уровень заболеваемости вирусным гепатитом отмечен в Липецкой области — 50,6 случаев на 100 тысяч населения.

Согласно данным Минздрава, в 2018 году в целом по стране показатель достиг 624,2 случая. В 2017 году эта цифра была равна 607,9.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три самые опасные инфекционные болезни в России назвали в Минздраве.

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