Три самые опасные инфекционные болезни в России назвали в Минздраве

Главный специалист Министерства здравоохранения РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова назвала три самые опасные заболевания для человека, сообщает RT.

Возглавляет список гепатит. Хотя, по словам специалиста, сейчас полным ходом идет борьба с этим заболеванием. Проводятся исследования современных методов лечения.

На втором месте — корь. В России наблюдается рост заболеваемости этим недугом, несмотря на то, что существует вакцина против этой болезни.

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Замыкает список самых опасных инфекционных заболеваний ВИЧ. Как заявила Елена Малинникова, это «еще нерешенная, но решаемая проблема».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы регионы РФ с максимальным числом ВИЧ-инфицированных жителей. В 2018 году общее число зараженных превысило миллион человек.