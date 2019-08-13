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В центре Москвы из-под земли забил фонтан — видео

, 17:20 Видео 36

Прорыв в сетях на Раушской набережной произошел при проведении плановых работ.

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Фото, видео : © РИА Новости / Юрий Стрелец, 5-tv.ru

Фонтан воды забил из-под земли в центре Москвы в результате прорыва водопровода. Коммунальная авария произошла во вторник, 13 августа, в районе станции метро «Новокузнецкая».

Известно, что на Раушской набережной проходят гидравлические испытания в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему сезону.

«Участок выведен из эксплуатации вчера, 12 августа, для расхолаживания теплоносителя. После остывания до 40 градусов было начато постепенное увеличение давления, в результате выявлено технологическое нарушение на сетях. После этого давление сразу было снижено, выбивание на поверхность прекратилось», — говорится в сообщении теплоснабжающей организации.

На место прорыва прибыли аварийные бригады. Участок сетей перекрыли. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Васильевском острове в Петербурге прорвало трубу.

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