Фонтан воды забил из-под земли в центре Москвы в результате прорыва водопровода. Коммунальная авария произошла во вторник, 13 августа, в районе станции метро «Новокузнецкая».

Известно, что на Раушской набережной проходят гидравлические испытания в рамках подготовки сетей к осенне-зимнему сезону.

«Участок выведен из эксплуатации вчера, 12 августа, для расхолаживания теплоносителя. После остывания до 40 градусов было начато постепенное увеличение давления, в результате выявлено технологическое нарушение на сетях. После этого давление сразу было снижено, выбивание на поверхность прекратилось», — говорится в сообщении теплоснабжающей организации.

На место прорыва прибыли аварийные бригады. Участок сетей перекрыли. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Васильевском острове в Петербурге прорвало трубу.