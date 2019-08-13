В сети обсуждают видео, опубликованное в Instagram-акакаунте украинского футболиста Ярослава Ракицкого, который сейчас выступает за петербургский «Зенит». На кадрах спортсмен дает интервью журналистам, и в это время в диалог вмешивается его товарищ по команде — нападающий Артем Дзюба.
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Не сдерживая эмоций, российский спортсмен обнимает своего коллегу и кричит: «Россия и Украина — братья!» Выходка футболиста вызывает улыбку на лице Ракицкого.
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Вслед за украинским спортсменом энергетикой Дзюбы прониклись и его подписчики. В комментариях они отметили, что дружбе не должны мешать ни на национальность, ни пол, ни возраст.
«И ничто не разрушит этот братский союз!»
«В это верят многие в Украине!»
«Закончится! Верим в это!»
«Дзюба красава! Респект», — написали фолловеры.
А один из комментаторов даже выложил в ряд рисованные флаги России, Украины и Белоруссии, намекая на дружбу между странами, пишет Sport24.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет жена футболиста Дзюбы.