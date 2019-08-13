В сети обсуждают видео, опубликованное в Instagram-акакаунте украинского футболиста Ярослава Ракицкого, который сейчас выступает за петербургский «Зенит». На кадрах спортсмен дает интервью журналистам, и в это время в диалог вмешивается его товарищ по команде — нападающий Артем Дзюба.

Видео: Кети Топурия подтвердила новый роман после разрыва с Гуфом

Не сдерживая эмоций, российский спортсмен обнимает своего коллегу и кричит: «Россия и Украина — братья!» Выходка футболиста вызывает улыбку на лице Ракицкого.

« Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо », — написал защитник «Зенита» под опубликованным роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) 13 Авг 2019 в 4:30 PDT

Вслед за украинским спортсменом энергетикой Дзюбы прониклись и его подписчики. В комментариях они отметили, что дружбе не должны мешать ни на национальность, ни пол, ни возраст.

«И ничто не разрушит этот братский союз!»

«В это верят многие в Украине!»

«Закончится! Верим в это!»

«Дзюба красава! Респект», — написали фолловеры.

А один из комментаторов даже выложил в ряд рисованные флаги России, Украины и Белоруссии, намекая на дружбу между странами, пишет Sport24.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет жена футболиста Дзюбы.