Видео: Кети Топурия подтвердила новый роман после разрыва с Гуфом

Кети Топурия, пережившая расставание Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф, нашла новую любовь. Певица опубликовала в Instagram несколько романтичных кадров, на которых держит за руку своего бойфренда. Влюбленная парочка проводит отпуск в солнечной Италии. Недавно 32-летняя звезда в белом мини-бикини продемонстрировала фанатам идеальную фигуру на пляже. Очевидно «сочный» кадр сделал кавалер солистки «А-Студио».

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Кети Топурия после громкого разрыва с Гуфом уверяла общественность — она больше никогда не будет публично демонстрировать личную жизнь. Однако певица не удержалась, и все-таки показала руку нового возлюбленного.

Instagram @keti_one_official

Некоторые поклонники Кети Топурии предположили, что знаменитость выкладывает ролики с отдыха, показывая на кадрах руку экс-бойфренда Алексея Долматова. Однако рэп-исполнитель сейчас отдыхает в кругу семьи и приятелей в Израиле.

В Италии Кети Топурия отдыхает в компании не только нового парня, но и четырехлетней дочки — Оливии. Малышка родилась в браке певицы с Львом Гейхманом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом.