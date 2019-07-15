Сама себе домработница: Как живет жена футболиста Дзюбы с доходом в 234 миллиона

Жена нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы ведет довольно скромный образ жизни. В то время, как жены других футболистов сверкают на светских раутах, часто путешествуют и почти не покидают салоны красоты, Кристина Дзюба хозяйничает дома, старается лишний раз не светиться на публике и не дает интервью. Впрочем, несмотря на это, Teleprogramma.pro все-таки удалось выяснить подробности из жизни избранницы знаменитого футболиста.

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Как оказалось, Дзюба довольно ревнив, поэтому не хочет, чтобы его возлюбленная выходила из декрета и занималась бизнесом, где может быть окружена мужским вниманием. Спортсмен полностью обеспечивает супругу, а, она, в свою очередь, заботится о гармонии и уюте в доме.

Несмотря на то, что Кристина не работает, семья Артема живет довольно обеспеченно. Годовой доход футболиста равен примерно 234 миллиона: вместе с супругой он живет в элитном жилом комплексе «Олимпийская деревня» в Санкт-Петербурге и выделяет средства на все капризы возлюбленной. Кристина Дзюба может похвастаться дорогим гардеробом и, как правило, выходит на поле болеть за своего мужа только в самых шикарных и модных нарядах. Однако над своим имиджем девушка работает сама. Она почти не обращается за помощью к стилистам и сама подбирает одежду.

Что интересно, даже домашние дела Кристина тоже не доверяет никаким помощницам. Она сама готовит, убирается и наводит порядок в доме. Она не нанимает нянь и дворецких, а предпочитает все контролировать самостоятельно. Как отмечает сам футболист, у его спутницы это замечательно получается. Она умеет создать спокойствие не только в доме, но и в отношениях с мужем. Дзюба признается: они живут с Кристиной душа в душу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Дзюба получил оригинальный приз от журналистов.