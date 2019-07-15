Сама себе домработница: Как живет жена футболиста Дзюбы с доходом в 234 миллиона

, 20:46 Фото 572

Жена нападающего петербургского «Зенита» Кристина ведет себя довольно скромно. Она не растрачивает семейный бюджет на помощниц поваров. Девушка сама поддерживает в доме порядок и готовит.

Фото : Instagram @artem.dzyuba

Жена нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы ведет довольно скромный образ жизни. В то время, как жены других футболистов сверкают на светских раутах, часто путешествуют и почти не покидают салоны красоты, Кристина Дзюба хозяйничает дома, старается лишний раз не светиться на публике и не дает интервью. Впрочем, несмотря на это, Teleprogramma.pro все-таки удалось выяснить подробности из жизни избранницы знаменитого футболиста.

«Джеймс Бонд есть, его играет Крейг»: кинокритик Долин о новом «агенте ОО7»

Как оказалось, Дзюба довольно ревнив, поэтому не хочет, чтобы его возлюбленная выходила из декрета и занималась бизнесом, где может быть окружена мужским вниманием. Спортсмен полностью обеспечивает супругу, а, она, в свою очередь, заботится о гармонии и уюте в доме.

Несмотря на то, что Кристина не работает, семья Артема живет довольно обеспеченно. Годовой доход футболиста равен примерно 234 миллиона: вместе с супругой он живет в элитном жилом комплексе «Олимпийская деревня» в Санкт-Петербурге и выделяет средства на все капризы возлюбленной. Кристина Дзюба может похвастаться дорогим гардеробом и, как правило, выходит на поле болеть за своего мужа только в самых шикарных и модных нарядах. Однако над своим имиджем девушка работает сама. Она почти не обращается за помощью к стилистам и сама подбирает одежду.

Что интересно, даже домашние дела Кристина тоже не доверяет никаким помощницам. Она сама готовит, убирается и наводит порядок в доме. Она не нанимает нянь и дворецких, а предпочитает все контролировать самостоятельно. Как отмечает сам футболист, у его спутницы это замечательно получается. Она умеет создать спокойствие не только в доме, но и в отношениях с мужем. Дзюба признается: они живут с Кристиной душа в душу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Дзюба получил оригинальный приз от журналистов.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +9°
62.83
-0.19 70.86
-0.15
Гороскоп на 15 июля: Вы непобедимы, Стрельцы!

Последние новости

22:09
«Такая разная, такая страстная»: Газманов трогательно поздравил жену с годовщиной
21:53
Видео: В школе «Индустрия» обсудили будущие тренды российского кинематографа
21:49
Советские истребители вошли в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира
21:35
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
21:23
Путин обсудил с главой ТПП определение «семейного бизнеса»
21:11
Москалькова считает, что дело Вышинского умышленно затягивают

Сейчас читают

«Мы с продюсерами разошлись»: Петров ушел из «Полицейского с Рублевки»
Хочу все знать: российские звезды решили повально «стареть»
«Бывшая» Прохора Шаляпина родила сына

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги