Netflix представил тизер-трейлер «Ведьмака» на русском языке

Стриминговый сервис Netflix представил дублированный на русский язык тизер-трейлер сериала «Ведьмак», в основу которого легла культовая одноименная серия романов польского писателя Анджея Сапковского.

Официально посмотреть русскую версию ролика могут только активные подписчики Netflix, однако фанаты 13 августа уже опубликовали ее на видеохостинге YouTube. Видео также представлено в высоком качестве, разрешение можно выбрать до 4К.

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Главный герой Геральт предстанет в озвучке Сергея Пономарева, что подтвердил сам актер. Сериал основан на литературном цикле под названием «Ведьмак», написанном Анджеем Сапковским, это относится как к визуальному оформлению, так и непосредственно к историям.

Премьера первого сезона должна состояться в конце 2019 года на Netflix. Не исключено, что российские подписчики смогут увидеть сериал с русским дубляжом.

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