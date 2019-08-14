Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Сегодня наступает переломный момент, Раки. Теперь все начнет становиться лучше. И деньги, и возможности стучатся в вашу дверь. Плюс, появится шанс построить что-то солидное для себя. Это касается ваших финансов. Однако, чтобы максимально использовать этот этап, вам стоит уяснить, что вы ничего не достигнете без сосредоточенности, дисциплины и настойчивости. Знайте, все ваши большие мечты в пределах досягаемости.

Сегодня звезды рекомендуют вам заняться развитием своей физической силы, Близнецы. Что заставляет вас чувствовать себя самой неукротимой версией себя? Направьте сегодня свою внутреннюю Лару Крофт в спортзал. При этом подумайте, какой смысл всего этого и как это может помочь вам стать более сильным человеком? PS: не забывайте о внутренней связи между разумом, телом и душой.

Тельцы, в вас есть непреодолимая сила, которая делает вас привлекательными для больших возможностей. Чтобы максимально использовать свою энергию, подумайте над постановкой глобальных целей сегодня. Мудрецы говорили, что цели вдыхают жизнь и энергию в каждый день. Цели вдохновляют нас и дают силу, чтобы встать с постели каждое утро. В свою очередь наличие рутины поможет вам выполнить ваш план.

Когда человек достигает дна, единственное, что ему остается — это подняться. На этот раз доверьтесь своему инстинкту, Овны! Делайте то, что подходит вам и вашим близким. Если вы заглянете внутрь себя, то найдете все ответы, которые вам нужны. Есть ли кто-то, с кем вы не можете найти общий язык? Спросите себя, а насколько вам это нужно? Также звезды рекомендуют вам сегодня действовать аккуратно. Несколько раз подумайте, прежде чем принимать какие-либо решения.

Что вы собираетесь делать с деньгами в банке, Девы? Продолжайте концентрироваться на сбережениях и инвестициях, но не забывайте о своих ежедневных нуждах. Скорпионы, звезды говорят, что «золотой дар» фригийского царя Мидаса, который мог мгновенно превращать все, с чем вступал в контакт, в золото. Продолжайте преследовать то, что священно для вас. Рыбы, сегодня пришло время для большой перезагрузки. Вам нужно изучить, что было сделано не так в прошлом, а что наоборот пошло вам на пользу.

Лев — гороскоп на сегодня, 14 августа

Львы, вы обладаете внушительной энергией. Но куда вы ее направляете? Выполняете ли вы все обязательства, которые были на вас возложены? Остерегайтесь атрибутов эго, Львы. Иначе это приведет вас к принятию сомнительных решений. Каждый раз, когда вы в порыве гнева заходите сделать что-то, что может нанести вред другому человеку, остановитесь! Возьмите себя в руки, сделайте шаг назад, отдышитесь и сосчитайте назад от десяти. Согласитесь, всегда есть более мягкий способ выразить свою точку зрения.

Космический совет: используйте свою силу для благих дел.

Дева — гороскоп на сегодня, 14 августа

Что вы собираетесь делать с деньгами в банке, Девы? Продолжайте концентрироваться на сбережениях и инвестициях, но не забывайте о своих ежедневных нуждах. Сегодня звезды рекомендуют вам без стыда позволить себе простые радости, в которых вы давно себе отказывали. Не думайте об этом, как о своей расточительности. Также вам стоит обратить внимание на свои поступки? В чем вы себя сдерживаете или ограничиваете? Что вам мешает быть самими собой? Контроль — это лишь иллюзия.

Космический совет: побалуйте себя, выключив чувство вины.

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Весы — гороскоп на сегодня, 14 августа

Деньги завладели вашим разумом, Весы. Звезды говорят, что вам стоит жить жизнью, насыщенной не только финансово, но и творчески. Откройте себя для разного рода богатства и изобилия. Позвольте Вселенной позаботиться о ваших потребностях и желаниях. Вы обнаружите, что это время плодоношения и завершения.

Космический совет: наполните свою жизнь удовольствием.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 14 августа

Скорпионы, звезды говорят, что «золотой дар» фригийского царя Мидаса, который мог мгновенно превращать все, с чем вступал в контакт, в золото. Продолжайте преследовать то, что священно для вас. Продолжайте творить магию в тандеме со Вселенной. Это пойдет на пользу как вашим творческим, так и профессиональным проектам. Но это не значит, что все вокруг только радуга и розы. Сегодня вам предстоит столкнуться с трудностями, которые грозят сбить вас с курса. Но разве может что-то встать на вашем пути, когда воля к победе настолько сильна?

Космический совет: творите волшебство!

Стрелец — гороскоп на сегодня, 14 августа

Стрельцы, сегодня начинается новый этап в вашей жизни, который будет требовать от вас большей степени экспериментов, чем прежде. Позвольте себе рисковать и отправляйтесь на захват территорий, которых у вас никогда не было. Некоторым из вас представится возможность оказаться на «школьной скамье». Воспользуйтесь возможностью учиться, расти и развиваться.

Космический совет: оставайтесь любопытными.

Козерог — гороскоп на сегодня, 14 августа

Это поворотный момент, Козероги. Поверьте, вы не будете тем же человеком, что и прежде, после того, как вы перейдете через мост. Есть части старого вас, которые не вписываются в новый рассказ, и это нормально. Позвольте себе развиваться. Процесс метаморфозы для того и предназначен. Но это не значит, что отпустить прошлое будет не больно. Дайте себе время, чтобы оплакать так называемые потери.

Космический совет: примите массивную трансформацию.

Водолей — гороскоп на сегодня, 14 августа

Ненавистники всегда будут ненавидеть, Водолеи. Но собираетесь ли вы позволить этому помешать вам быть самой великолепной версией себя? Пойдите в уборную и накрасьте губы своей самой любимой помадой. Вам не за что извиняться. Вы никому ничего не должны. Однако звезды говорят, что сегодня дня некоторых из вас будет день истины и откровения. Если кто-то на рабочем месте скрывает что-то от вас, верьте, что это скоро проявится.

Космический совет: будьте самой великолепной версией себя.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 14 августа

Рыбы, сегодня пришло время для большой перезагрузки. Вам нужно изучить, что было сделано не так в прошлом, а что наоборот пошло вам на пользу. Это поможет вам устранить лишние практики и освободить место для новых. Некоторые из вас сегодня могут оказаться на распутье. То, куда вы дальше пойдете, сильно зависит от вашего прошлого. Из многих опытов, которые вы собрали, какой из них заставил вас чувствовать себя наиболее живым? Пусть это будет отправной точкой в ​​путешествии, которое вы собираетесь начать.

Космический совет: исследуйте прошлое, чтобы создать будущее.

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