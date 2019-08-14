«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку

Общественность в шоке от выходки Ольги Бузовой. Певица, находясь на курорте, облизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Скандальная блогерша Лена Миро прокомментировала дерзкую шутку поющей телеведущей.

«Я блокадница», — заявила сиплым голосом Бузова, омерзительно вылизывая тарелку», — описала выходку Бузовой Миро.

Она также написала, что лучшим наказанием для Бузовой станет забвение. Кроме того блогер отметила, что данный инцидент является для общественности отличным поводом выплеснуть агрессию и раздражение. Но таким образом хейтеры певицы, которые стали писать Ольге гадости в комментариях, не намного лучше телеведущей, считает блогер.

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«Пусть Олю забудут так же, как она — та, которая родилась и выросла в Ленинграде, — забыла, что стоит за словом «блокада», — отметила Миро в своем блоге.

Подписчики поддержали блогершу и назвали ее идею отличным наказанием для Бузовой. Однако поклонники поющей телеведущей продолжают комментировать ее «полуобнаженные фотографии» в Instagram.

Ранее известный российский поэт-песенник Илья Резник, который провел юные годы в блокадном Ленинграде, со слезами на глазах прокомментировал поведение Ольги Бузовой.