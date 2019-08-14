«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку

Общественность в шоке от выходки Ольги Бузовой. Певица, находясь на курорте, облизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Скандальная блогерша Лена Миро прокомментировала дерзкую шутку поющей телеведущей.
Она также написала, что лучшим наказанием для Бузовой станет забвение. Кроме того блогер отметила, что данный инцидент является для общественности отличным поводом выплеснуть агрессию и раздражение. Но таким образом хейтеры певицы, которые стали писать Ольге гадости в комментариях, не намного лучше телеведущей, считает блогер.
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Подписчики поддержали блогершу и назвали ее идею отличным наказанием для Бузовой. Однако поклонники поющей телеведущей продолжают комментировать ее «полуобнаженные фотографии» в Instagram.
Ранее известный российский поэт-песенник Илья Резник, который провел юные годы в блокадном Ленинграде, со слезами на глазах прокомментировал поведение Ольги Бузовой.