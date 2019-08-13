«Мы пухли от голода, а вы от денег»: Резник с грустью прокомментировал шутку Бузовой

Нелепый ролик с участием певицы Ольги Бузовой не нашел поддержки среди россиян, несмотря на ее оправдания.

Известный российский поэт-песенник, который провел юные годы в блокадном Ленинграде, Илья Резник с грустью прокомментировал поведение знаменитости.

«Мы пухли от голода, а вы товарищи Бузовы, пухнете от денег. Я не знаю, что можно посоветовать вам, чтобы вы жили по-божески, по-человечески», — с грустью сообщил в видеообращении Резник.

Он отметил, что российский шоу-бизнес «деградирует и деградирует», потеряв «стыд и совесть». Поэт добавил, что если бы Ольга Бузова попробовала перенестись в те годы и прожить на 125 грамм хлеба в день, то она может быть и не совершала бы такой грустный поступок. Резник подчеркнул, что, например, дети, перед которыми они недавно выступали и посетили с ними блокадный музей «не будут лизать тарелки», а будут чтить память, так как прониклись «жизнью наших ленинградцев, наших героев».

«Бог вам судья», — отрезюмировал Резник.

Ранее 5-tv.ru публиковал скандальное видео с участием Ольги Бузовой, на котором она, сидя за столом в купальнике облизывает тарелку, а потом называет себя блокадницей. Мама певицы, как и сама Бузова, объяснили это тем, что их семья также вышла из блокадного Ленинграда.