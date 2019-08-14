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Британский дипломат заявила об «отчаянном» положении украинцев в Крыму

, 10:03 41

У граждан Незалежной, живущих на полуострове, якобы нет доступа к базовым социальным услугам, по неизвестным причинам уверена Карен Пирс.

Фото : Li Muzi / www.globallookpress.com

Граждане Украины, живущие в Крыму, находятся в отчаянном положении, поскольку даже не имеют доступа к базовым социальным услугам, неожиданно заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. По ее мнению, в такой ситуации оказались те, кто до сих пор не поменял гражданство, передает ТАСС.

Как, в свою очередь, сообщают «Известия», слова британского дипломата уже прокомментировал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что Пирс наверняка руководствуется «устаревшей информацией».

«Говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», сказал Полянский.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Жители Крыма высказались за присоединение к РФ, однако на Украине результаты голосования до сих пор не признали. При этом в Москве неоднократно отмечали, что референдум прошел с соблюдением международных норм.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как посольство США на Украине отреагировало на визит президента России Владимира Путина в Крым.

 

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