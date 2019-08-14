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  4. «Пожалуйста, переводчика»: В новой Раде опять спорят о русском языке

«Пожалуйста, переводчика»: В новой Раде опять спорят о русском языке

, 16:17 Видео 11

Народный избранник от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович категорически отказался выступать на заседании на «державной мове».

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Фото, видео : ТАСС / Мария Фролова, YouTube / 112 Украина

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович категорически не согласился с будущими коллегами по Верховной раде Ириной Геращенко (партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность») и главой президентской партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым о необходимости говорить на заседаниях исключительно на мове.

Когда Рабинович обратился к парламенту на русском, Геращенко заявила, что он нарушает законодательство страны, поскольку выступление депутатов в Раде должны быть исключительно на государственном языке.

Ее поддержал и глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который попросил Рабиновича впредь говорить на украинском языке и в противном случае пообещал отключать микрофон.

В ответ Рабинович заявил, что большинство его избирателей говорят на русском языке. Он подчеркнул, что не нарушает законов, но если это так принципиально, то он просит предоставить ему переводчика.

Ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо выбрать такую стратегию, при которой Незалежная будет одинаково относится как США, так и к России.

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