Страшная авария произошла днем в среду, 14 августа, на трассе недалеко от подмосковного города Подольск.
Как стало известно 5-tv.ru, огромная фура вылетела на встречную полосу Симферопольского шоссе в районе съезда после Южного обхода. В результате маневра большегруза столкнулось несколько автомобилей. Больше всего пострадал минивэн. Водитель автомобиля погиб.
Еще двоих пострадавших достали из других автомобилей. Движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Автомобили разворачиваются.
Обстоятельства произошедшего уточняются.