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  4. Фуру вынесло на встречку на трассе в Подмосковье — видео

Фуру вынесло на встречку на трассе в Подмосковье — видео

, 17:42 Внимание: шокирующие кадры! 55

Смертельная массовая авария произошла в районе подмосковного Подольска.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Страшная авария произошла днем в среду, 14 августа, на трассе недалеко от подмосковного города Подольск. 

Как стало известно 5-tv.ru, огромная фура вылетела на встречную полосу Симферопольского шоссе в районе съезда после Южного обхода. В результате маневра большегруза столкнулось несколько автомобилей. Больше всего пострадал минивэн. Водитель автомобиля погиб.

Фуру вынесло на встречку на трассе в Подмосковье — видео

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Еще двоих пострадавших достали из других автомобилей. Движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Автомобили разворачиваются.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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