Страшная авария произошла днем в среду, 14 августа, на трассе недалеко от подмосковного города Подольск.

Как стало известно 5-tv.ru, огромная фура вылетела на встречную полосу Симферопольского шоссе в районе съезда после Южного обхода. В результате маневра большегруза столкнулось несколько автомобилей. Больше всего пострадал минивэн. Водитель автомобиля погиб.

Фуру вынесло на встречку на трассе в Подмосковье — видео 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

Еще двоих пострадавших достали из других автомобилей. Движение в сторону Москвы полностью перекрыто. Автомобили разворачиваются.

Обстоятельства произошедшего уточняются.