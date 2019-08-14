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Черная дыра проснулась? Эксперт прокомментировал необычное астрономическое явление

, 19:08 Эксклюзивное интервью 62

В интервью 5-tv.ru астрофизик Вячеслав Докучаев объяснил, чем могла быть вызвана яркая вспышка в окрестностях черной дыры.

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Фото, видео : Wikimedia / Event Horizon Telescope, 5-tv.ru

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в интервью 5-tv.ru прокомментировал сведения о неожиданной вспышке в окрестностях сверхмассивной черной дыры Sgr A*. Ранее сообщалось о том, что яркость в ее диапазоне увеличилась в 75 раз, однако, по словам астрофизика, вспышка — это вполне закономерное, регулярное явление.

Специалист пояснил, что Sgr A — это ближайшая к Земле сверхмассивная черная дыра. Ее масса равна четырем миллионам масс солнца. Ученые называет дыру «дремлющим квазаром», однако, в отличие от других астрономических явлений с аналогичным наименованием, черная дыра чаще всего находится в «дремлющем состоянии», поскольку на нее не падают другие космические объекты.

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«А если на них падает вещество, то оно сжимается, нагревается, светится, и вот таким образом можно видеть активность черной дыры. На нашу родную дыру в центре галактики практически ничего не падает, она находится в пассивном, спящем состоянии. Упасть могут звезды ближайшие, которые вокруг нее там крутятся. И это происходит примерно раз в десять тысяч лет. Раз в десять тысяч лет наша родная черная дыра начинает светить ярче всех звезд в галактике», — рассказал эксперт.

В промежутке между такими вспышками на черную дыру падают концентрированные или сжатые облака, газы, которые провоцируют кратковременное увеличение яркости.

«Несколько лет назад к этой черной дыре приближалось компактное облако, и думали, что оно упадет на черную дыру, но оно пролетело мимо. Вторым интересным объектом вблизи черной дыры являются звезды, которые вращаются очень близко от черной дыры, вращаются с огромными скоростями, а одна звезда вращается со скоростью почти полторы тысячи километров в секунду», — пояснил Докучаев.

По словам ученого, астрономическое явление, которое вызвало бурное обсуждение, это всего лишь одна из «заурядных вспышек». Астрофизик считает, что ее могло спровоцировать падение некого облака, которое, приблизившись к дыре, стало нагреваться и светиться. Однако ничего сверхординарного в этом явлении нет, отмечает специалист. Черная дыра проявляет настоящую активность только раз в десять тысяч лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сразу несколько астероидов приближаются к Земле.

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