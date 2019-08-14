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«Сердце замирает»: Пегова охлаждается под водопадом — видео

, 14:00 Видео 660

Звезда фильма «Акушерка» продолжает делиться кадрами из отпуска, который проводит довольно активно.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова продолжает радовать поклонников кадрами, сделанными в отпуске. Звезда сейчас отдыхает на Кипре. Однако на берегу моря знаменитость не только нежится под солнечными лучами, но и довольно активно проводит время. Артистка устраивает длительные прогулки, делает физические упражнения и изучает местные достопримечательности.

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В среду, 14 августа, Пегова поделилась в Instagram эмоциями, которые ей принес заплыв под «студеной водичкой» водопада. Вместе со своими спутниками актриса окунулась холодную воду, а после опубликовала видео своего экстремального времяпрепровождения в социальной сети. Как можно заметить на кадрах, знаменитость погрузилась в воду в одних трусах и футболке.

«В бой пошла тяжелая артиллерия!» — подписала теледива ролик, на котором плывет под водопадом.

Поклонники поспорили с комментарием любимицы. По их мнению, артистка — отнюдь не «тяжелая артиллерия», а, напротив, женщина с подтянутым телом. Многие отдельно похвалили Пегову за любовь к спорту и активному образу жизни.

«Аж сердце замирает!»

«Красивейший заплыв!»

«Вы отдыхаете с таким удовольствием, что это чувствуется через экран, прямо разливается удовольствие с наслаждением, пить можно! И смотреть на это можно бесконечно!»

«Ничего не тяжелая! Очень приятная, красивая, талантливая, умная женщина!» — подчеркнули пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пегова продемонстрировала фигуру в мини-шортах.

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