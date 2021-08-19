Яблочный Спас: что можно и нельзя делать 19 августа
Православные христиане 19 августа отмечают праздник Преображения Господня, который в народе именуют Яблочным Спасом.
Фото: Frank Rumpenhorst / www.globallookpress.com
Каждый год 19 августа православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, с которым связано множество преданий и традиций.
История праздника:
Считается, что в этот день Иисус Христос привел троих своих учеников — Петра, Иоанна и Иакова — на гору Фавор, где во время молитвы преобразился. Его одежды стали белыми, а исходящий свет ослепил апостолов. Голос с неба поведал ученикам, что перед ними Сын Божий, пишет «Утро.ру».
В православии праздник Преображения Господня связывают с очищением души. В народе его также именуют Яблочный Спас. Это связано с тем, что, согласно Богослужебному уставу, 19 августа было принято освещать яблоки или виноград нового урожая. Плоды символизировали дар Богу от природы.
Что можно делать 19 августа:
Перед днем Преображения Господня православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освещают яблоки и другие плоды.
Также в этот день принято угощать родных и близких и делиться с нуждающимися. Считается, что 19 августа нужно совершать только добрые поступки, чтобы очистить душу от грехов.
Что нельзя делать 19 августа:
Согласно православным традициям, 19 августа строго запрещается заниматься хозяйством, уборкой, ремонтом и другими домашними делами. Также стоит отложить работу в саду и на огороде.
Кроме того, на Яблочный Спас лучше не экспериментировать с волосами. Поход к парикмахеру в этот день может быть для вас полностью провальным.
Также не рекомендуется купаться в водоемах и мыться в бане.
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