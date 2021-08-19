Яблочный Спас: что можно и нельзя делать 19 августа

Каждый год 19 августа православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, с которым связано множество преданий и традиций.

История праздника:

Считается, что в этот день Иисус Христос привел троих своих учеников — Петра, Иоанна и Иакова — на гору Фавор, где во время молитвы преобразился. Его одежды стали белыми, а исходящий свет ослепил апостолов. Голос с неба поведал ученикам, что перед ними Сын Божий, пишет «Утро.ру».

В православии праздник Преображения Господня связывают с очищением души. В народе его также именуют Яблочный Спас. Это связано с тем, что, согласно Богослужебному уставу, 19 августа было принято освещать яблоки или виноград нового урожая. Плоды символизировали дар Богу от природы.

Что можно делать 19 августа:

Перед днем Преображения Господня православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освещают яблоки и другие плоды.

Также в этот день принято угощать родных и близких и делиться с нуждающимися. Считается, что 19 августа нужно совершать только добрые поступки, чтобы очистить душу от грехов.

Что нельзя делать 19 августа:

Согласно православным традициям, 19 августа строго запрещается заниматься хозяйством, уборкой, ремонтом и другими домашними делами. Также стоит отложить работу в саду и на огороде.

Кроме того, на Яблочный Спас лучше не экспериментировать с волосами. Поход к парикмахеру в этот день может быть для вас полностью провальным.

Также не рекомендуется купаться в водоемах и мыться в бане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака встретят любовь осенью 2021 года.