Никаких помпонов и крупных лого: какие шапки будут в тренде в этом сезоне

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Согреться могут даже те, кто не носит головные уборы.

Какие зимние шапки придут на смену помпонам — список и мода

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

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URA.RU: шапки с помпоном — один из главных антитрендов зимы

Время невыразительных и однообразных шапок-бини, которые надвигали до самых бровей, осталось в прошлом. Об этом сообщает URA.RU.

Прежде чем отправляться за новой вещью, стоит пересмотреть содержимое шкафа. Немало моделей из прошлого сезона выглядят не только вышедшими из моды — они могут сделать дешевле даже дорогое пальто или пуховик.

Дизайнеры единодушны: меховые помпоны величиной с голову перестали быть милой забавой и стали признаком дурного вкуса. Правда, помпону в нынешнем сезоне нашлось небольшое место: крошечные шарики на макушке встречаются на ретро-чепцах.

Логомания утратила актуальность. Лучше выбрать однотонную модель без визуального шума и крупных надписей.

Наиболее практичный и стильный аксессуар сезона — капор. Этот тренд был популярен в 1990-е и спустя десятилетия вернулся в новом виде.

Другой вариант — стеганая косынка, отсылающая к «бабушкиному» стилю. И это вовсе не деревенская история, а практичность, по-новому осмысленная дизайнерами. Для косынок берут водоотталкивающую ткань с тонким пуховым слоем, кашемир, плотную шерсть. Носить их следует завязанными под подбородком или с концами, перекрещенными на груди.

С подиумов не уходят и ушанки. О тех, кто шапки не любит совсем, дизайнеры также подумали. Если раньше лучше всего продавались меховые наушники, то сейчас стоит выбрать широкие вязаные повязки из мохера или букле.

Ранее 5-tv.ru писал о других модных тенденциях сезона — например, о винтажных вещах из бабушкиного сундука, которые возвращаются в моду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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