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Кондиционеры как угроза памятникам архитектуры: за чей счет будет снос?

, 14:58 Эфирная новость 20

Только в Санкт-Петербурге шесть тысяч объектов культурного наследия, которые подпадают под новый законопроект.

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Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Хотели сделать сначала только в Москве, но решили ввести сразу по всей России. Фасады исторических зданий должны быть очищены от навесных современных устройств.

Правительство одобрило соответствующий законопроект, осталось утвердить в Думе. Речь о всех этих нависающих над балконами и окнами наружных конструкциях: антенны, в том числе спутниковые тарелки, а, главное — кондиционеры со шлангами и шнурами — все это будет запрещено. Если речь о зданиях, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия.

Но вы удивитесь, как их там много, в Петербурге порядка 6000 сооружений.

Шедевр эпохи классицизма с декором в виде кондиционера 21-го века. Таких примеров в Петербурге тысячи. И претензии специалистов не только к эстетике. Современная техника на историческом фасаде — серьезная угроза.

«Каждый кондиционер это как минимум четыре дырки в истерическом фасаде и вот здание за моей спиной здесь два десятка кондиционеров это существенный урон в целом», — заявляет заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

Кто, когда и главное, за чей счет займется сносом — разбирался Андрей Захаров.

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