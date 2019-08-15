Популярная Instagram-блогер Ида Галич в своем аккаунте подтвердила слухи о своей беременности. 29-летняя знаменитость опубликовала пост, в котором призналась подписчикам, что ждет ребенка и разместила видео, где танцует в черном платье с округлившимся животом под песню «Суперзвезда» Светланы Лободы.

«Раз все паблики уже написали, не вижу смысла делать вид, что ничего не происходит. Когда два человека любят друг друга, такое происходит. Всем спасибо за поздравления, мы еще совсем маленькие, но конспиратор из меня так се», — написала Ида Галич.

Instagram @galichida

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Подписчики блогера в комментариях пожелали ей и супругу Алану Басиеву счастья, а также здоровья будущему малышу.

«Поздравляю! Пусть у вас и вашего малыша все будет хорошо»

«Ура, ура, ура! Поздравляю Вас! Вы будете отличными родителями»

«Какая счастливая! Мои поздравления, легкой беременности»

«Боже! Легкой беременности тебе красавица, я аж от неожиданности телефон из рук выронила», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Иды Галич заинтриговал фанатов новым снимком.