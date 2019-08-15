Популярная Instagram-блогер Ида Галич в своем аккаунте подтвердила слухи о своей беременности. 29-летняя знаменитость опубликовала пост, в котором призналась подписчикам, что ждет ребенка и разместила видео, где танцует в черном платье с округлившимся животом под песню «Суперзвезда» Светланы Лободы.
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Подписчики блогера в комментариях пожелали ей и супругу Алану Басиеву счастья, а также здоровья будущему малышу.
«Поздравляю! Пусть у вас и вашего малыша все будет хорошо»
«Ура, ура, ура! Поздравляю Вас! Вы будете отличными родителями»
«Какая счастливая! Мои поздравления, легкой беременности»
«Боже! Легкой беременности тебе красавица, я аж от неожиданности телефон из рук выронила», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Иды Галич заинтриговал фанатов новым снимком.