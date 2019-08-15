Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Раки, сегодня все может пойти не так, как вы бы хотели. Но что такое маленькая неудача, если впереди у вас еще столько времени! Не отчаивайтесь! Ищите поводы для радости, раскрывайте свою игривую сторону. А если нахлынет тоска, займитесь творчеством. Сегодня это ваше противоядие от грусти.

Близнецы, откройтесь для новых предложений и общения. Звезды сулят вам выброс адреналина, которого вы так жаждали. После спокойного периода жизнь наконец начинает набирать обороты. На вашем пути ожидается множество интересных проектов. Но не забывайте следить за временем. Если к нему внимательно относиться, ваша продуктивность возрастет.

Тельцы, напишите своим возлюбленным, а еще лучше спойте им песню о любви. Пусть романтический опыт поможет вам сблизиться на эмоциональном уровне. Всем, кто начал отношения не так давно, звезды предлагают перевести ваши отношения на новый уровень. Для этого сейчас самое удачное время. Не забывайте прислушиваться друг к другу. Одинаковый темп, одно дыхание на двоих — станут ключом к гармоничным отношениям.

Овны, сегодня вам предстоит вспомнить о своем творческом начале. День будет удачным для похода на занятия йоги или в театральную студию. Звезды готовят для вас знаковую встречу в том месте, которое вы выберете для тренировки своих лирических струн. Это знакомство объединит вас с вашим партнером на пути к вечным истинам.

Весы, вы заслуживаете всей любви на свете и даже больше. Попрощайтесь с друзьями, которые заставляют вас идти по неправильному пути, и приготовьтесь разорвать нездоровые связи. Пришло время начать отношения, которые будут удовлетворять вас на эмоциональном уровне. Львы, вы само воплощение многозадачности. Однако вам стоит найти способ сбалансировать работу с вашими творческими усилиями. Ничто не принесет вам больше счастья.

Лев — гороскоп на сегодня, 15 августа

Львы, вы само воплощение многозадачности. Однако вам стоит найти способ сбалансировать работу с вашими творческими усилиями. Ничто не принесет вам больше счастья. Все предложения, которые сегодня вам поступят, можно принимать без опаски. Главное, чтобы вам хватило времени, на все планы и намерения. Работайте со своими страхами и неуверенностью. Звезды рекомендуют вам доверять интуиции, сегодня она не подведет. Кстати, отнеситесь с особым вниманием к просьбам членов семьи.

Космический совет: наберитесь смелости, Львы!

Дева — гороскоп на сегодня, 15 августа

Прозрейте, Девы! Вы уверены, что ничего не упускаете из виду? Внимательно оглянитесь вокруг. В воздухе витает столько идей. Они могут изменить не только ваше профессиональное будущее, но кардинально поменять личную жизнь. Вселенная намекает, что впереди вас ждет дорога, наполненная яркими впечатлениями.

Космический совет: не бойтесь пробовать новое!

Весы — гороскоп на сегодня, 15 августа

Весы, вы заслуживаете всей любви на свете и даже больше. Попрощайтесь с друзьями, которые заставляют вас идти по неправильному пути, и приготовьтесь разорвать нездоровые связи. Пришло время начать отношения, которые будут удовлетворять вас на эмоциональном уровне.

Космический совет: готовьтесь к переменам, Весы!

Скорпион — гороскоп на сегодня, 15 августа

Будьте осторожны, Скорпионы. Не все, кто поднимают тост за ваше здоровье, действительно этого желают. Подумайте дважды, прежде чем вкладывать свои эмоциональные ресурсы в непроверенных людей. Также звезды рекомендуют вам задуматься вот о чем. Вы можете потратить все деньги, но заработаете еще. Вы можете упустить время, но наверстаете его завтра. А вот повернуть вспять переживания, слезы и страхи не получится.

Космический совет: отгородитесь от ненадежных людей.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 15 августа

Стрельцы, сегодня Вселенная рекомендует вам задуматься о вашем духовном развитии. Некоторым из вас помогут живительные силы массажа или финской сауны. Это не только освобождает от старых травм, но исцеляет душу. Поднимите ваш Дзен на ступеньку выше. Если вы живете за городом, подумайте, а может быть не так уж плохо прогуляться перед работой или учебой босиком по росистой траве?

Космический совет: излечив тело, исцелите душу!

Козерог — гороскоп на сегодня, 15 августа

Если вам что-то нравится, тогда не медлите, действуйте! Козероги, которые в последнее время испытывали проблемы на личном фронте, препятствия, удерживавшие вас от вашего долгожданного счастья, наконец исчезают. Не бойтесь поделиться своими чувствами или поведать о жизни, которую вы мечтаете разделить на двоих. Козероги, которые уже состоят в отношениях, поздоровайся с семейным счастьем. Звезды рекомендуют вам сегодня потратить время на общение со своими близкими.

Космический совет: не упустите птицу удачи!

Водолей — гороскоп на сегодня, 15 августа

Полнолуние — это наилучшее время, чтобы освободиться от темных эмоций, которые преследуют вас в течение последнего времени, Водолеи. Проведите анализ своих поступков. Что так терзает вас? После того как разберетесь в себе, сможете снова начать копить положительную энергию. Вселенная советует вам быть добрыми и нежными с самими собой. Вы находитесь в центре масштабной трансформации.

Космический совет: отпустите негативные эмоции.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 15 августа

Ваши дела идут с правильной скоростью, Рыбы. Если вы в чем-то сомневаетесь, произнесите фразу: «У меня все под контролем». При этом сегодня звезды рекомендуют вам особенно внимательно относиться к открывающимся финансовым перспективам. Просите, требуйте, добивайтесь! Сегодня вы чем-то похожи на малыша, который всегда получает то, что хочет.

Космический совет: не бойтесь сказать о своих желаниях!

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа.